Як повідомляє польське видання
Щоб уникнути несподіваних дій, було ухвалено рішення зустрітися з жителями, щоб попередити їх про цей факт.
В університеті заявили, що під дозволом про перебування терміном на 18 місяців мається на увазі лише законне проживання у Польщі без необхідності отримання спеціальних документів. Проводяться індивідуальні консультації із переселенцями.
Тим часом українці, які займають кімнати у гуртожитку, пояснили, що зможуть оплачувати місце у гуртожитку, проте винайняти квартиру у Кракові не мають фінансової можливості.
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Також деяким просто нема куди повертатися в Україну, адже у багатьох зруйновано будинки.
У виданні зазначають, що гуртожитки університету здебільшого проживають мами з дітьми та інваліди.
Нагадаємо, перелякані окупанти відповзають подалі від кордону з Україною.
Також повідомлялося, що українські захисники в ніч проти 8 серпня потужно вдарили по позиціях окупантів.
Також Politeka.net писала, у якому ще великому українському місті не буде опалювального сезону.