Переселенців з України, які мешкають у гуртожитку польського Кракова, вирішили виселити, в будівлі проживає близько 150 осіб, серед них багато матерів з дітьми та інвалідів

Як повідомляє польське видання Газета Краківська , українським громадянам ще у березні дозволили заселитися до гуртожитків на півтора ріку, але наприкінці серпня Воєводське управління призупинило фінансування, тож переселенців попросили виїхати.

Щоб уникнути несподіваних дій, було ухвалено рішення зустрітися з жителями, щоб попередити їх про цей факт.

В університеті заявили, що під дозволом про перебування терміном на 18 місяців мається на увазі лише законне проживання у Польщі без необхідності отримання спеціальних документів. Проводяться індивідуальні консультації із переселенцями.

Тим часом українці, які займають кімнати у гуртожитку, пояснили, що зможуть оплачувати місце у гуртожитку, проте винайняти квартиру у Кракові не мають фінансової можливості.

Також деяким просто нема куди повертатися в Україну, адже у багатьох зруйновано будинки.

У виданні зазначають, що гуртожитки університету здебільшого проживають мами з дітьми та інваліди.

Нагадаємо, перелякані окупанти відповзають подалі від кордону з Україною.

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