В Украине, несмотря на полномасштабную войну, доходы Пенсионного фонда только увеличились. Однако, по прогнозам экспертов, эта ситуация продлиться недолго – после окончания войны в Украине будет ухудшение демографической ситуации и стремительное падение доходов граждан, поэтому пенсионная система столкнется с реальными угрозами. Об этом пишет "Обозреватель".

По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социсследований при НАН Украины Лидия Ткаченко, доходы Пенсионного фонда увеличились за счет того, около 1 млн украинцев стали военнослужащими, все они могут претендовать на доплату к зарплате в размере 30 тыс. грн. А те, кто находится на передовой, –100 тыс. грн. Эти высокие зарплаты облагаются налогами, с них также взымают взносы в Пенсионный фонд. Это и позволило значительно улучшить ситуацию с выплатой пенсий, говорит Ткаченко. Фактически бюджет Украины работает не только на высокие зарплаты военнослужащим, которые ценою своих жизней защищают страну, но и на выплату пенсий.

Украинцам с 1 июля повысили минимальные пенсии и надбавки за стаж сверх нормативного. Однако кардинально на ситуацию это не повлияло. Минимальная выплата составляет 2027 грн (ее повысили на 93 грн). Те, кто имеют полный стаж и достигли 70-летия, будут получать не менее 3000 грн. Средняя пенсия в Украине составляет 4437 грн, при этом большинство украинцев получает от 2001 до 3000 грн (по состоянию на 1 июля).

Единственная категория, которая может претендовать на действительно достаточный размер пенсий, – судьи. Подробные отчеты ПФУ перестал публиковать на своем сайте с 1 января, однако уже на тот момент они в среднем получали более 90 тыс. грн в месяц.

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