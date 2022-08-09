«Завтра, 10-го серпня, спека залишається у східних областях України, у південній частині плюс Дніпро з районами».

Про це, як пише Politeka.net, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, протягом дня очікуєтсья +30+35 градусів.

«На решті території України буде свіжіше, температура повітря передбачається комфортною, а комусь навіть буде холоднувато,+20+26 градусів, трохи вище на Полтавщині, у Кропивницькому з районами, +25+29 градусів», - розповіла Діденко.

Тим часом в західних областях і, можливо, вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Чернігівщина-Сумщина можна очікувати дощів, подекуди з грозами.

«Інші області, які не ввійшли в цей перелік - без істотних опадів, мінлива хмарність, переважно суха погода. Вітер північно-східний, помірний, у південній частині можливі пориви до 15-20 метрів за секунду», - додала Діденко.

Що ж стосується погоди у столиці, то 10 серпня у Києві температура повітря буде невисокою, близько +22, +23 градусів, вітер з півночі, з північного сходу, помірний. Дощі, за словами синоптикині, навряд.

«Кінець тижня виявиться спекотнішим, якраз на Маковія сонце підкрутить градуси до справжніх літніх. Ще раз нагадую. На сході та півдні залишається спекотна погода: і цього тижня, і наступного в цих областях України домінуватиме сильна спека, часом можливо до +38+40 градусів! Тобто, тривалий період наші схід та південь перебуватимуть у спекотній повітряній масі- передайте це тим, хто не має щоденного вільного доступу до інтернету», - закликала Наталка Діденко.

Нагадаємо, очевидці встигли зробити кадри, як стихія розривала будинки і човни на частини.

Також повідомлялось про негоду, яка пронеслася Одещиною.

Крім того, Politeka.net писала про потужний удар стихії по окупованому Мелітополю.