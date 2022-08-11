У районі Бахмута на Донеччині після авіаційного удару окупантів загинув гранатометник 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади з Коломиї, колишній мер міста Тлумач Роман Круховський. У військового залишилася дружина та двоє дітей 14 та 18 років. Про це повідомив друг і колишній перший заступник мера Тлумача Андрій Радовець.

Стало відомо, що Круховський загинув 2 серпня, а кілька днів до цього – 29 липня – йому виповнилося 42 роки. Він був гранатометником 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади з Коломиї і два місяці провів в окопах. З початку повномасштабного вторгнення Росії Роман записався в ТрО в Тлумачі, потім перевівся в 10-у бригаду в Коломиї, а після декількох місяців навчань вирушив на передову.

"Він був майстром спорту з боротьби, а в цьому виді спорту дуже важливим є терпіння. От і в роботі він був дуже терплячим. Постійно їздив до обласної ради, до Києва, намагався залучити гранти для міста. Тому що Тлумач невеликий і бюджет відповідний", – каже Радовець.

За словами Андрія Радівця, важко було з-під обстрілу вивезти тіло колишнього мера. Але все-таки його доставили до рідного Тлумача. Попрощатися із Романом Круховським прийшло багато городян. Люди були шоковані такою звісткою.

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