Ірина Дмитрієва, мама загиблої 14 липня маленької Лізи з Вінниці розповіла обставини трагедії, які вже ніколи не зітруться з її пам’яті.

Як пише Politeka.net, Ірина вперше після ракетного удару побувала на тому місці, де загинула її маленька донечка.

За її словами, після операції вона втратила пам'ять, не розуміла де вона знаходиться і чому її тіло у бинтах.

«Всю ніч відтворювала події, згадувала, думала, де Ліза, чому не зі мною...

Я вірила, моя донечка жива, бо такого не може бути, моя дитина не могла загинути, так не повинно бути... Дивилася на свої травми, і розуміла що все-таки це не сон...», - розповідає Ірина у своєму Instagram.

Але тепер вона все згадала - кожен момент, кожну мить того страшного дня. Так, за її словами, почувши гул, вона подумала, що це точно не літак.

«Ми одночасно з Лізою підняли голову вгору, прямо над нами летіла ракета - надзвичайно велика. Здавалося, вона пару метрів над головою. Побачила, як падає в сторону Будинку офіцерів, тому стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину... Це була навіть не секунда, а набагато менше», - згадує Ірина.

Далі був вибух, земля затремтіла. Болю Ірина зовсім не відчула - навкруги стіною стояв чорний дим, нічого не було видно.

«Потім побачила свою кохану донечку, її розірване тіло...», - згадує Ірина.

Дівчина побігла, шукаючи людей, які зможуть допомогти витяглу Лізу з візочка,а потім сіла і стала кричати.

«Російські терористи, ці істоти, вбили мою дитину, підняли руку на святе.

Скільки ще світу потрібно доказів, щоб зупинити масові вбивства українського народу?», - задається питанням Ірина.

Також дівчина звернулася до всього світу: «Я не розумію, чому ти дозволяєш російським нелюдям нас вбивати»

У коментарях до допису українці втішають Ірину, намагаються підтримати її добрим словом та виражають упевненість в тому, что нелюди будуть покарані.

Нагадаємо, в результаті ракетної атаки по центру Вінниці загинули 27 людей.

В Мережі були опубліковані фото тих військових, які здійснили цей жахливий злочин.

Також повідомлялось, що маленька Ліза, яка сталао однією з жертв цього злочину, була героїнею святкового відео першої леді Олени Зеленської.