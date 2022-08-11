Як пише Politeka.net, Ірина вперше після ракетного удару побувала на тому місці, де загинула її маленька донечка.
За її словами, після операції вона втратила пам'ять, не розуміла де вона знаходиться і чому її тіло у бинтах.
«Всю ніч відтворювала події, згадувала, думала, де Ліза, чому не зі мною...
Я вірила, моя донечка жива, бо такого не може бути, моя дитина не могла загинути, так не повинно бути... Дивилася на свої травми, і розуміла що все-таки це не сон...», - розповідає Ірина у своєму Instagram.
Але тепер вона все згадала - кожен момент, кожну мить того страшного дня. Так, за її словами, почувши гул, вона подумала, що це точно не літак.
«Ми одночасно з Лізою підняли голову вгору, прямо над нами летіла ракета - надзвичайно велика. Здавалося, вона пару метрів над головою. Побачила, як падає в сторону Будинку офіцерів, тому стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину... Це була навіть не секунда, а набагато менше», - згадує Ірина.
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Далі був вибух, земля затремтіла. Болю Ірина зовсім не відчула - навкруги стіною стояв чорний дим, нічого не було видно.
«Потім побачила свою кохану донечку, її розірване тіло...», - згадує Ірина.
Дівчина побігла, шукаючи людей, які зможуть допомогти витяглу Лізу з візочка,а потім сіла і стала кричати.
«Російські терористи, ці істоти, вбили мою дитину, підняли руку на святе.
Скільки ще світу потрібно доказів, щоб зупинити масові вбивства українського народу?», - задається питанням Ірина.
Також дівчина звернулася до всього світу: «Я не розумію, чому ти дозволяєш російським нелюдям нас вбивати»
У коментарях до допису українці втішають Ірину, намагаються підтримати її добрим словом та виражають упевненість в тому, что нелюди будуть покарані.
Нагадаємо, в результаті ракетної атаки по центру Вінниці загинули 27 людей.
В Мережі були опубліковані фото тих військових, які здійснили цей жахливий злочин.
Також повідомлялось, що маленька Ліза, яка сталао однією з жертв цього злочину, була героїнею святкового відео першої леді Олени Зеленської.