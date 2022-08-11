Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бронетехніку, які були затверджені до вторгнення рф в Україну.

У росії виникли проблеми з оборонною промисловістю. Війна в Україні підірвала довіру замовників щодо якості озброєння. Але проблема не лише у цьому. Подробиці про нові трабли окупантів дізналася британська розвідка і повідомила про це у звіті на сторінці Міноборони Британії у Twitter.

Росія довгий час вважала оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів і хвалилася тим, що їхня військова техніка нібито не має аналогів. Однак довіра до багатьох російських систем озброєнь підірвана тим, що вони асоціюються з невдачами російських військ на війні в Україні. Адже заяви росії про могутність їх озброєнь виявилися лише пшиком, росія, як щавжди всіх обдурила.

Крім того, не варто забувати, що військово-промисловий потенціал росії зараз перебуває під значним тиском через санкції. Тому багато компаній не хочуть зв'язуватися з росією, щоб не підірвати свій бізнес.

На проблеми з виробництвом російської техніки вказує і нещодавнє рішення Білорусі випускати вітчизняний основний бойовий танк Т-72Б. Ймовірно, це альтернативне рішення стане заміною програми модернізації танка, замовленого державною компанією "Уралвагонзавод" з російської федерації.

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