В районе Бахмута на Донеччине после авиационного удара оккупантов погиб гранатометчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады из Коломыи, бывший мэр города Тлумач, Роман Круховский. У военного осталась жена и двое детей 14 и 18 лет. Об этом сообщил друг и бывший первый заместитель мэра Тлумача Андрей Радовец.

Стало известно, что Круховский погиб 2 августа, а за несколько дней до этого – 29 июля – ему исполнилось 42 года. Он был гранатометчиком 10-й отдельной горно-штурмовой бригады из Коломыи, и два месяца провел в окопах. С начала полномасштабного вторжения россии, Роман записался в ТрО в Тлумаче, затем перевелся в 10-ю бригаду в Коломые, а после нескольких месяцев учений отправился на передовую.

"Он был мастером спорта по борьбе, а в этом виде спорта очень важно терпение. Вот и в работе он был очень терпеливым. Постоянно ездил в областной совет, в Киев, пытался привлечь гранты для города. Потому что Тлумач небольшой и бюджет соответствующий", – говорит Радовец.

По словам Андрея Радовца, сложно было из-под обстрелов вывезти тело бывшего мэра. Но все-таки его доставили в родной Тлумач. Попрощаться с Романом Круховским пришло много горожан. Люди были шокированы таким известием.

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