Виття на болотах російської опозиції щодо заяви Зеленського, що потрібно заборонити виїзд громадянам Росії до цивілізованих країн є відмінним лакмусом.

Про це у своєму блозі пише політолог Юрій Романенко.

"Російська опозиція не зрозуміла, що російський народ несе пряму відповідальність за руйнування цивілізації. Так, не за руйнування України, а саме цивілізації, оскільки руйнація України Путіним і Росією безпосередньо пов'язана з прагненням знищити Захід у тих проявах, які вивели його. Війна з Україною просто остаточно показала, що російський народ божевільний, а божевілля треба купірувати.

Ніхто не дивується, що божевільних поміщають у відповідні заклади та тримають подалі від нормальних людей? Ніхто. Чому ж на рівні світової цивілізації треба потурати безумству? Сьогодні росіянам має бути соромно. І відсутність сорому – пряма ознака, що російська опозиція чи як вони там себе називають, так нічого й не зрозуміли.

Првина російського народу за геноцид чеченців колективна. За війну з Грузією також. І за Україну, ясна річ. За всі геноциди, які організували російські, вони несуть провину. І за геноциди має бути соромно. Як соромно німцям. Цей сором повинен глибоко проникнути в російську культуру, що стане природним, як сьогодні німці. Але цей сором виникне лише внаслідок великої психотерапевтичної роботи, яка стане можливою внаслідок тотальної поразки Росії. Самі росіяни, навіть в особі активних супротивників Путіна, нездатні провести таку роботу. За деякими винятками.

Російський народ – це народ зі зламаним хребтом. Будь-яка влада в Росії крутить його, як хоче. Тому росіяни настільки люті, коли з'являється можливість когось принизити, вбити чи згвалтувати. Вони відтворюють усе те, що їхня влада робить з ними. Вони раби, які завжди хочуть стати панами. Тому має бути зламаний хребет державі в Росії. Поки ця держава експлуатує низовинні ресентиментні бажання своїх рабів, то всі сусіди Росії будуть під перманентною загрозою вторгнення та знищення.

Саме тому Зеленський зробив великий та правильний крок, позначивши цю проблему на такому високому рівні. Україна має за росіян зробити те, що вони не можуть зробити зі своєю державою протягом століть. Це завдання десятиліття, але перші кроки ми робимо вже сьогодні".

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