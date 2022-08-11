Про це, як пише Politeka.net, заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".
«Чекайте, хлопці, все тільки починається не лише у Криму, а й у всіх місцях. У Криму ще лишилося 5 аеродромів, на яких є авіація. Вони всі потенційні мішені та Чорноморський флот. У нас є всі відомості, ми всі бачимо, і партизани там працюють», - підкреслив представник ОП.
Тим часом у Мережі з'явилися фото авіаційної бази окупантів у Криму до і після масштабних вибухів.
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Нагадаємо, згідно з офіційною інформацією, внаслідок «позаштатної ситуації» росіяни втратили як мінімум 9 літаків. Проте експерти висловлюють думку, що насправді ця цифра набагато більша.
Так, за непідтвердженими даними, це 8 літаків СУ-27; 4 літаки СУ-30М; 5 літаків СУ-24; 6 вертольотів МІ-8; 1 літак ІЛ-20RT; 4 од. складів боєприпасів.
Крім того, кілька будівель пошкоджено.
Нагадаємо, росіяни тікають із Криму, ридаючи і зізнаючись, що їм не хочеться їхати.
Також повідомлялося, що росія може зробити у відповідь на удари по півострові.
Крім того, Politeka.net повідомляла про подробиці вибухів на авіабазі росіян.