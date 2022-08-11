В окупованому Криму ще залишилися аеродроми з авіацією, які, звісно, є потенційними мішенями.

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

«Чекайте, хлопці, все тільки починається не лише у Криму, а й у всіх місцях. У Криму ще лишилося 5 аеродромів, на яких є авіація. Вони всі потенційні мішені та Чорноморський флот. У нас є всі відомості, ми всі бачимо, і партизани там працюють», - підкреслив представник ОП.

Тим часом у Мережі з'явилися фото авіаційної бази окупантів у Криму до і після масштабних вибухів.

Let me be the first one.



And yeah, what air defence doing?



Burn, Russians, burn. pic.twitter.com/uLltDD3Z46 — Kriegsforscher (@OSINTua) August 10, 2022

Нагадаємо, згідно з офіційною інформацією, внаслідок «позаштатної ситуації» росіяни втратили як мінімум 9 літаків. Проте експерти висловлюють думку, що насправді ця цифра набагато більша.

Так, за непідтвердженими даними, це 8 літаків СУ-27; 4 літаки СУ-30М; 5 літаків СУ-24; 6 вертольотів МІ-8; 1 літак ІЛ-20RT; 4 од. складів боєприпасів.

Крім того, кілька будівель пошкоджено.

Нагадаємо, росіяни тікають із Криму, ридаючи і зізнаючись, що їм не хочеться їхати.

Також повідомлялося, що росія може зробити у відповідь на удари по півострові.

Крім того, Politeka.net повідомляла про подробиці вибухів на авіабазі росіян.