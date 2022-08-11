Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що після вибухів на військовому летовищі в окупованому Криму у свідомості окупантів після цього стався "перелом". Вони вперше замислилися, що ця війна може закінчитися не так, як їм обіцяли. Своєю думкою радник поділився в ефірі у Марка Фейгіна.
"У російському колективному несвідомому вчора стався перелом. Дуже грамотно все було зроблено тими, хто це робив... Вони задумалися, що для них це може закінчитися тяжкою поразкою", - зазначив Арестович.
Також радник розповів, що в одному з російських пабліків бачив інформацію про 60 постраждалих під час вибуху, і 9 знищених літаків.
"Там вибух такого масштабу, уявіть собі, скільки загиблих, на відкритому просторі аеродрому. Вважай, корова язиком злизала авіаполк. 9 літаків, а за деякими даними і 12 з 26, які там були присутні. стан, навряд чи на них хтось злетить найближчим часом", - розповів Арестович.
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