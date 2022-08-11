Вой на болотах российской оппозиции по поводу заявления Зеленского, что нужно запретить выезд гражданам России в цивилизованные страны является отличным лакмусом.

Об этом в своем блоге пишет политолог Юрий Романенко.

"Российская оппозиция не поняла, что российский народ несет прямую ответственность за разрушение цивилизации. Да, вы не ослышались, не за разрушение Украины, а именно цивилизации, поскольку разрушение Украины Путиным и Россией напрямую связано со стремлением уничтожить Запад в тех проявлениях, которые вывели его на недосягаемую величину. Война с Украиной просто окончательно показала, что русский народ безумен, а безумие нужно купировать.

Никто не удивляется, что безумных помещают в соответствующие заведения и держат подальше от нормальных людей? Никто. Почему же на уровне мировой цивилизации нужно потакать безумию? Сегодня русским должно быть стыдно. И отсутствие стыда - прямой признак, что русская оппозиция или как они там себя называют, так ничего и не поняли.

Вина русского народа за геноцид чеченцев коллективная. За войну с Грузией тоже. И за Украину, само собой. За все геноциды, которые русские организовали, они несут вину. И за геноциды должно быть стыдно. Как стыдно немцам. Этот стыд должен глубоко проникнуть в русскую культуру, что станет естественным, как сегодня у немцев. Но этот стыд возникнет только вследствие большой психотерапевтической работы, которая стане возможной вследствие тотального поражения России. Сами русские, даже в лице активных противников Путина, неспособны провести такую работу. За некоторыми исключениями.

Русский народ - это народ со сломанным позвоночником. Любая власть в России вертит его как хочет. Потому русские настолько свирепы, когда возникает возможность кого-либо унизить, убить или изнасиловать. Они воспроизводят все то, что их власть делает с ними. Они рабы, которые вечно хотят стать господами. Поэтому должен быть сломан позвоночник государству в России. Пока это государство эксплуатирует низменные ресентиментные желания своих рабов , то все соседи России будут находиться под перманентной угрозой вторжения и уничтожения.

Именно поэтому Зеленский сделал большой и правильный шаг, обозначив эту проблему на столь высоком уровне. Украине предстоит за русских сделать то, что они не могут сделать со своим государством на протяжении столетий. Эта задача на десятилетия, но первые шаги мы делаем уже сегодня".

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