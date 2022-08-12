У Москві чоловік зарізав свого друга, який не підтримував розв'язану війну Росії проти України

Як повідомляє телеграм-канал База , двоє чоловіків випивали у квартирі у свого знайомого. Вони затято обговорювали тему війну росії проти України.

Власник житла засуджував російську агресію і був проти так званої спецоперації. Одному з гостей це не сподобалося, він схопився за кухонний ніж та завдав кілька ударів у спину чоловікові із проукраїнською позицією. Після цього зловмисник разом із іншим знайомим втекли.

За даними телеграм-каналу, труп у квартирі знайшла дружина загиблого через 5 днів. Підозрюваний сам прийшов у відділення поліції та зізнався у злочині. Він заявив, що вбив друга, бо той, мовляв, не підтримував "спецоперацію" і "не поважав російських військових".

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