Як повідомляє телеграм-канал
Власник житла засуджував російську агресію і був проти так званої спецоперації. Одному з гостей це не сподобалося, він схопився за кухонний ніж та завдав кілька ударів у спину чоловікові із проукраїнською позицією. Після цього зловмисник разом із іншим знайомим втекли.
За даними телеграм-каналу, труп у квартирі знайшла дружина загиблого через 5 днів. Підозрюваний сам прийшов у відділення поліції та зізнався у злочині. Він заявив, що вбив друга, бо той, мовляв, не підтримував "спецоперацію" і "не поважав російських військових".
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