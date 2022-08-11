В оккупированном Крыму еще остались аэродромы с авиацией, которые, естественно, являются потенциальными мишенями.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

«Ждите, ребята, все только начинается не только в Крыму, но и во всех местах. В Крыму еще осталось 5 аэродромов, на которых есть авиация. Они все потенциальные мишени и Черноморский флот. У нас есть все сведения, мы все видим, и партизаны там во всю работают», - подчеркнул представитель ОП.

Между тем, в Сети появились фото авиационной базы оккупантов в Крыму до и после масштабных взрывов.

Let me be the first one.



And yeah, what air defence doing?



Burn, Russians, burn. pic.twitter.com/uLltDD3Z46 — Kriegsforscher (@OSINTua) August 10, 2022

Напомним, согласно официальной информации, в результате «внештатной ситуации» россияне потеряли как минимум 9 самолетов. Однако эксперты высказывают мнение, что в реальности эта цифра гораздо больше.

Так, по неподтвержденным данным, это 8 самолетов СУ-27; 4 самолета СУ-30М; 5 самолетов СУ-24 ; 6 вертолетов МИ-8; 1 самолет ИЛ-20RT; 4 ед. складов боеприпасов.

Кроме того, несколько зданий повреждены.

Напомним, россияне бегут из Крыма, рыдая и признаваясь, что им не хочется уезжать.

Также сообщалось, что россия может сделать в ответ на удары по полуострову.

Кроме того, Politeka.net сообщала подробности взрывов на авиабазе россиян.