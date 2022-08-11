Под предлогом защиты русскоязычного населения российские захватчики мародертсвуют, разрушают дома, уничтожают автомобили и, снося стены, "паркуют" свои танки в чужих гаражах. Оккупанты обворовывают школы, аптеки и магазины. Выносят из квартир телевизоры. Только в одном районе "загадочно исчезли" более 30 автомобилей.

Жители Донбасса принялись массово жаловаться в военную прокуратуру россии на бесчинства со стороны военных, при чем, поток таких обращений резко вырос с началом так называемой «спецоперации», пишет издание The Insider .

Вот несколько примеров:

«Здравствуйте, хочу обратиться к вам с просьбой разобраться в ситуации, зверства и мародерства со стороны российских военных. Мои родители проживают на территории ДНР, Донецкая область, с. Любовка, ул. Советская д.1, все 8 лет мы находимся на территории, подконтрольной ДНР, мы граждане Российской Федерации, мои дедушка и бабушка, русские, граждане СССР. Но то зверство, которое на себе ощутили мои родные со стороны российских военных, нельзя скрыть», - говорится в жалобе.

По словам автора, незадолго до 9 апреля в село Любовка (Донецкая область) зашли российские формирования и стали базироваться не далеко от дома. Когда 8 апреля начался обстрел градами по их позициям, родственники упали на пол и, переждав обстрел, уехали в соседний хутор, чтоб переждать не спокойную обстановку.

«На следующий день, когда мама утром вернулась домой, в нашем гараже увидела зверство… большой танк, выбил наши ворота, снес забор из огромной плиты, снес внутрь ворота огромные ангарные в гараже, которые в дальнейшем упали на машины, которые стояли в гараже, <...> украли запчастей и инструментов на 200 тысяч рублей, вплоть до того, что они украли мелочь из машины и презерватив, из брата машины, скажите, это люди?», - рассказала жительница.

Автор сообщила, что россияне прячутся за спинами гражданских, а ее родители за 8 лет такого зверства не видели.

Еще одним ярким примером стал рассказ россиянки о том, как армейцы разграбили дом ее покойной мамы в поселке Бараниковки Луганской области "как и многие дома в селе".

"Банда мародеров, представившаяся офицерами и солдатами "ЛНР", зашла в наше село после 8 марта и дерзко ограбила школу, детский сад, аптеку, три магазина, фермеров и, вскрыв замки, заняла два дома на ул. Новоселов 11, кв. *** (мой дом) и ул. Новоселов 14, кв.*** (дом Скрыпника Геннадия Эдуардовича)", – сообщила женщина.

По ее словам, "ЛНРовцы" жили в ее доме две недели, а потом просто вывезли все имущество – даже игрушки и ношенные вещи.

"15 машин награбленного вывозилось в неизвестном направлении. Эта банда была с автоматами на военной машине "Урал" с буквой V на борту и надписью "ФОКС". Видно было, что это были профессиональные мародеры, потому что не гнушались ничем", – говорится в жалобе.

Напомним, что Арестович рассказал о переломном моменте после взрывов в Крыму.

Как сообщала Politeka, появились снимки авиабазы оккупантов в Крыму до и после взрывов.

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