Как сообщает телеграм-канал
Владелец жилья осуждал российскую агрессию и был против так называемой «спецоперации». Одному из гостей это не понравилось, он схватился за кухонный нож и нанес несколько ударов в спину мужчине с проукраинской позицией. После этого злоумышленник вместе с другим знакомым сбежали.
По данным телеграм-канала, труп в квартире нашла жена погибшего через 5 дней. Подозреваемый сам пришел в отделение полиции и признался в преступлении. Он заявил, что убил друга, потому что тот мол не поддерживал "спецоперацию" и "не уважал российских военных".
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