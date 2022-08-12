В Москве мужчина зарезал своего друга, который не поддерживал развязанную войну россии против Украины

Как сообщает телеграм-канал Baza , двое мужчин выпивали в квартире у своего знакомого. Они яростно обсуждали тему войну россии против Украины.

Владелец жилья осуждал российскую агрессию и был против так называемой «спецоперации». Одному из гостей это не понравилось, он схватился за кухонный нож и нанес несколько ударов в спину мужчине с проукраинской позицией. После этого злоумышленник вместе с другим знакомым сбежали.

По данным телеграм-канала, труп в квартире нашла жена погибшего через 5 дней. Подозреваемый сам пришел в отделение полиции и признался в преступлении. Он заявил, что убил друга, потому что тот мол не поддерживал "спецоперацию" и "не уважал российских военных".

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