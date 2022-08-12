Наратив про те, що у війні в Україні, яку розв'язала росія, винен лише путін і військове керівництво росії, є помилковим. Не особисто путін, а тисячі російських військовослужбовців приїжджають до нашої країни і бомбять міста, вбивають і руйнують усе довкола, позбавляючи українців життів та житла. У цей час більшість населення росії підтримують цю війну і політику свого диктатора.
На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У своєму Twitter міністр відповів на заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, який раніше вирішив заступитися за так званих "хороших рузьких".
"Це війна росії, а не тільки путіна. Не путін, а реальні російські солдати прийшли з росії, щоб вбивати, катувати і знищувати. Росіяни переважно підтримують війну, ракетні удари по українських містах та вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються росією", – написав Куліба.
Нагадаємо, що напередодні канцлер Німеччини заступився за росіян, заявивши, що відповідальність за війну в Україні несе нібито керівництво росії, а не прості громадяни рф. Шольц із цієї причини не готовий підтримувати заборону видачу шенгенських віз російським громадянам.
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Раніше президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни заборонити росіянам подорожі. За словами Зеленського, ця заборона має торкнутися всіх громадян країни-агресора, навіть так званих "хороших рузьких", які виїхали з росії через незгоду з політикою путіна.
Нагадаємо, "Острів росія" в Україні, в РНБО дізналися про ціль кремлівського проекту: "Рф довгий час...".
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