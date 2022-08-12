Нарратив о том, в войне в Украине, которую развязала россия, виноват только путин и военное руководство рф, является ошибочным. Не лично путин, а тысячи российских военнослужащих приезжают в нашу страну и бомбят города, убивают и разрушают все вокруг, лишая украинцев жизней и домов. В это же время большинство населения рф поддерживают эту войну и политику своего диктатора.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В своем Twitter министр ответил на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее решил вступиться за так называемых "хороших русских.

"Это война россии, а не только путина. Не путин, а реальные российские солдаты пришли из россии, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне преимущественно поддерживают войну, ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются россией", – написал Кулеба.

Напомним, что накануне канцлер Германии заступился за россиян, заявив, что ответственность за войну в Украине несет якобы руководство рф, а не простые граждане рф. Шольц по этой причине не готов поддерживать запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны запретить путешествия россиянам. По словам Зеленского, этот запрет должен коснуться всех граждан страны-агрессора, даже так называемых "хороших русских", которые выехали из россии из-за несогласия с политикой путина.

Напомним, "Остров россия" в Украине, в СНБО узнали цель кремлевского проекта: "Рф долгое время...".

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