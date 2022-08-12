Нарратив о том, в войне в Украине, которую развязала россия, виноват только путин и военное руководство рф, является ошибочным. Не лично путин, а тысячи российских военнослужащих приезжают в нашу страну и бомбят города, убивают и разрушают все вокруг, лишая украинцев жизней и домов. В это же время большинство населения рф поддерживают эту войну и политику своего диктатора.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В своем Twitter министр ответил на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее решил вступиться за так называемых "хороших русских.
"Это война россии, а не только путина. Не путин, а реальные российские солдаты пришли из россии, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне преимущественно поддерживают войну, ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются россией", – написал Кулеба.
Напомним, что накануне канцлер Германии заступился за россиян, заявив, что ответственность за войну в Украине несет якобы руководство рф, а не простые граждане рф. Шольц по этой причине не готов поддерживать запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны запретить путешествия россиянам. По словам Зеленского, этот запрет должен коснуться всех граждан страны-агрессора, даже так называемых "хороших русских", которые выехали из россии из-за несогласия с политикой путина.
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