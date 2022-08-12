Так, у захопленому російськими військами Старобільську Луганської області висаджено в повітря машину з нібито «начальником» місцевого МРЕВ. Колаборант вижив, його госпіталізували до лікарні. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у себе в Facebook .

«Напевно, орки сьогодні, за традицією, почнуть пошукові операції партизанів, ще не знайдуть, скажуть, що колаборант курив за кермом... Не буде вам спокою на нашій землі! Старобільськ – це Україна! », – зазначив Гайдай.

Раніше в українській розвідці повідомили, що рашисти намагаються переконати мешканців окупованих територій у тому, що "Україну вже поділили".

"Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводить таку інформацію: "Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, у більшості магазинів подвійні цінники. Від Росії нема куди тікати. Україна не та, якою була", - повідомляли в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, генерал ВСУ назвав обнадійливі терміни перемоги України над Росією.

Також повідомлялося, що в Мережі опублікували знімки російської авіабази у Криму до та після вибухів.

Крім того, Politeka.net писала про особливий режим із 11 серпня – кого він стосується і що тепер заборонено.