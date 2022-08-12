Вибухи 9 серпня в Новофедорівському районі окупованого Криму, де розташована російська військова база, значно знизили можливості морської авіації чорноморського флоту росії в регіоні.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому 12 серпня на сторінці міністерства оборони країни у Twitter.

Втрата восьми бойових літаків є незначною частиною всього парку літаків, які росія може використати для підтримки війни. Проте "Сакі" переважно використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту ВМФ росії. Тепер до росіян прийшло розуміння, що Крим більше не безпечна гавань.

У Міноборони України заявили, що не мають відношення до серії вибухів на російській авіабазі в Новофедорівці в окупованому Криму, проте результатом "задоволені". Крім того, у міністерстві іронічно зазначили, що росіянам краще не відвідувати український Крим, щоб уникнути "неприємно спекотних літніх канікул".

Нагадаємо, що станеться на фронті найближчими тижнями.

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