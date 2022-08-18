Російський окупант, який приїхав до України вбивати мирних жителів, розповів, в яких умовах живе у себе на батьківщині.

Розмова з полоненим із республіки Тува оприлюднив український журналіст Юрій Золкін.

На відео загарбник не може виразно пояснити свою мету приїзду в Україну. Він починає розповідати, що мешкає у селі, у приватному будинку, де в нього повністю відсутні сучасні умови для комфорту.

"Душе, туалет у вас вдома є?" - Запитав журналіст.

"Душа ні, туалет є. Ну, зате у нас є лазні", - відповідає окупант.

"Тобто нормальний туалет у вас вдома, з унітазом?" – уточнив журналіст.

"А ні, такого немає", - видав окупант.

Як виявилося, у нього дворовий туалет із діркою всередині.

"Вам би стояло зробити душ і туалет удома. От бачите, ви кажете, проблем немає у вас. От не поїхали б ви в Україну, могли б собі вдома каналізацію нарешті зробити", – пояснив йому журналіст.

Цю розмову дивитися з 31 хвилини.

Нагадаємо також, що ЗСУ потужно вдарили по зубах окупантів – на яких напрямках.

Також повідомляли, що з України втекли десятки Кубанських козаків.

Крім того, з 18 серпня для росіян почне діяти нова жорстка заборона - життя для них уже не буде таким, як раніше.