Розмова з полоненим із республіки Тува
На відео загарбник не може виразно пояснити свою мету приїзду в Україну. Він починає розповідати, що мешкає у селі, у приватному будинку, де в нього повністю відсутні сучасні умови для комфорту.
"Душе, туалет у вас вдома є?" - Запитав журналіст.
"Душа ні, туалет є. Ну, зате у нас є лазні", - відповідає окупант.
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"Тобто нормальний туалет у вас вдома, з унітазом?" – уточнив журналіст.
"А ні, такого немає", - видав окупант.
Як виявилося, у нього дворовий туалет із діркою всередині.
"Вам би стояло зробити душ і туалет удома. От бачите, ви кажете, проблем немає у вас. От не поїхали б ви в Україну, могли б собі вдома каналізацію нарешті зробити", – пояснив йому журналіст.
Цю розмову дивитися з 31 хвилини.
Нагадаємо також, що ЗСУ потужно вдарили по зубах окупантів – на яких напрямках.
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