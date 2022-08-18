Разговор с пленным из республики Тува
На видео захватчик не может внятно объяснить свою цель приезда в Украину. Он начинает рассказывать, что живет в селе, в частном доме, где у него полностью отсутствуют современные условия для комфорта.
"Душ, туалет у вас дома есть?" – спросил журналист.
"Душа нет, туалет есть. Ну зато у нас есть баньки", – отвечает оккупант.
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"То есть нормальный туалет у вас дома, с унитазом?" – уточнил журналист.
"А, нет, такого нет", – выдал оккупант.
Как оказалось, у него дворовой туалет с дыркой внутри.
"Вам бы стояло сделать душ и туалет дома. Вот видите, вы говорите, проблем нет у вас. Вот не поехали бы вы в Украину, могли бы себе дома канализацию наконец сделать", – объяснил ему журналист.
Это разговор смотреть с 31 минуты.
Напомним также, что ВСУ мощно ударили по зубах оккупантов - на каких направлениях.
Также сообщалось, что из Украины сбежали десятки Кубанских казаков.
Кроме того, с 18 августа для россиян начнет действовать новый жесткий запрет - жизнь для них уже не будет такой, как прежде.