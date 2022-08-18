Российский оккупант, который приехал в Украину убивать мирных жителей рассказал, в каких условиях живет у себя на родине.

Разговор с пленным из республики Тува обнародовал украинский журналист Юрий Золкин.

На видео захватчик не может внятно объяснить свою цель приезда в Украину. Он начинает рассказывать, что живет в селе, в частном доме, где у него полностью отсутствуют современные условия для комфорта.

"Душ, туалет у вас дома есть?" – спросил журналист.

"Душа нет, туалет есть. Ну зато у нас есть баньки", – отвечает оккупант.

"То есть нормальный туалет у вас дома, с унитазом?" – уточнил журналист.

"А, нет, такого нет", – выдал оккупант.

Как оказалось, у него дворовой туалет с дыркой внутри.

"Вам бы стояло сделать душ и туалет дома. Вот видите, вы говорите, проблем нет у вас. Вот не поехали бы вы в Украину, могли бы себе дома канализацию наконец сделать", – объяснил ему журналист.

Это разговор смотреть с 31 минуты.

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