Владимир путин якобы намекнул на переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 5 августа, что может встретиться с Владимиром Зеленским.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN Turk.

«…Чтобы остановить войну, российская сторона заявила: «Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», - сообщает телеканал.

Напомним, сегодня во Львове состоятся трехсторонние переговоры между президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Турецкий телеканал A Haber, в свою очередь, сообщает, что Эрдоган в ходе визита в Украину предложит украинскому коллеге Зеленскому организовать встречу с главой Кремля.

"Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным", - сообщил корреспондент телеканала из Львова, сославшись на источники в дипломатических кругах.

Добавим, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что россия «очень сильно» запрашивает переговоры.

Так, по его словам, во время переговоров с россией в марте 2022 года в Стамбуле страна-агрессор готова была отвести войска до границ 23 февраля. Он добавил, что переговоры запрашивала российская сторона, а не украинская.

"Они об этом говорили, как минимум. Мы не запрашивали эти переговоры. А они запрашивали. Еще в марте. Сейчас мы их тем более не просим, а они просят и очень сильно. Я сужу по косвенным данным. Есть такой принцип "разведка на себя"… И вот я узнал, что они были готовы отводить войска", - сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

Напомним, оккупанты получили по зубам от ВСУ сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как россияне испепеляют жилые дома установкой, которую называют "Змеем Горынычем".

Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.