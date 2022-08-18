С 18 августа Эстония перестанет пускать на свою территорию российских граждан с туристическими визами, полученными в эстонских консульствах.

Также будет ограничена подача заявлений на получение эстонской визы.

«Никакого бизнеса – сугубо личное: вопрос национальной безопасности. 25% эстонских граждан, как показал заказанный правительством опрос, поддерживают нападение Путина на Украину (и это на июль – все уже должны были во всём разобраться: и что это чужая страна, и что геноцид населения, и что никак не «защита республик Донбасса»). И по странному совпадению, в Эстонии именно 25% русских (345 тыс. из 1,3 млн.)», - комментирует данное решение украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Хуже того, подчеркивает политический эксперт, 57-тысячной Нарве, третьем по размеру городе в Эстонии, буквально перерезанном границей с РФ, нападение поддерживают 95% населения (хотя там 88% - русские).

«И с удовольствием поддержат нападение Путина на Эстонию: «Тут вся Нарва будет за Россию» (ответ, шокировавший датских журналистов, проводивших опрос на улицах Нарвы)», - отмечает Голобуцкий.

Поэтому, по его словам, перекрыть въезд русским – это желание выжить и не увидеть русские танки на улицах Таллинна.

«В конце концов, у Эстонии своя пятая колонна сидит наготове, ждёт «освободителей». В таких условиях каждый приезжий из РФ – потенциальный диверсант. В Латвии дела не лучше с российской угрозой – и те же 25% русских среди населения. Поэтому шлагбаум опустится для русских везде, где они потенциально видят «историческую зону своего влияния» - то есть, представляют вполне реальную угрозу», - подчеркнул Голобуцкий.

Отметим, что Дания также собирается ограничить въезд туристов из России.

Глава министерства иностранных дел Дании Эппе Кофод отметил, что страна готова ввести запрет на въезд для российских туристов. Если Европейский Союз не примет единое общее решение, Дания пересмотрит правила для своей страны.

Политик считает, что российских туристов нельзя пускать на отдых в Европу.

Тем временем президент Латвии Эгил Левитс заявил, что Латвия вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими странами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз гражданам России.

Президент также считает необходимым пересмотреть уже выданные Латвией виды на жительство (ВНЖ) и визы.

Напомним, на границе с Эстонией выстроилась огромная колонна машин с россиянами, желающими успеть въехать в страну до 18 августа.

Также сообщалось, что растет количество жертв ракетного удара россиян по жилому дому в Харькове.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось видео как россияне испепеляют жиліе дома установкой, которую назівают "Змеем Горынычем".