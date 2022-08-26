Диктатор путін своїм указом розкрив реальні втрати російських окупаційних військ, які потрібно компенсувати.

Про це заявив військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Чи можна плани путіна про збільшення армії на 137 тисяч вважати визнанням реальних втрат російської армії? Так. І ось чому.

На початку березня ми, використовуючи інформацію з мережі джерел як на тимчасово окупованих територіях, так і в Білорусі, почали публікувати свої звіти про втрати російських окупантів. Враховувалися не лише загиблих, а й поранених.

Згодом інформація, що надходила, зменшувалася, джерел ставало менше і на сьогоднішній день публікації присвячені втрат припинилися. Насамперед саме з цієї причини – втрата джерел.

Остання публікація була зроблена 30 липня і тоді санітарні втрати за нашими даними значилися як 79,5 тис. осіб. У свою чергу безповоротні санітарні втрати становили 42,5 тис.

Сумарні втрати РВВ станом на 30.07.2022 були 122 тис чол.

Окремо зауважу, що достовірність інформації, що передається нам, для формування загальної картини і наших узагальнених даних неодноразово відзначалася завдяки повідомленням високопоставлених представників Пентагону.

Наприклад, до квітня, тоді ще регулярному зведенні ми зазначали, що втрати РОВ становлять 1/3 від їх початкового складу. А вже 6 квітня прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в ході брифінгу зазначив, що в Україні сконцентровано 60% від того угруповання російських військ, яке було задіяне у вторгненні, чим підтвердив наші дані про втрати РВВ.

То це все до чого? Якби ведення підрахунку не припинилося і зберегти середній показник щоденних санітарних втрат російських окупантів, ми сьогодні з вами мали б саме ці дані – від 135 до 140 тис.

А тому, так, я повністю впевнений, що цим досить нестандартним числом, 137 тис, путін розкрив реальні втрати російських окупаційних військ, які необхідно компенсувати", - стверджує Коваленко.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ тепер кожного дня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.

Також повідомлялось, що в ЄС сказали, як вигадали "покарати" росіян та білорусів.

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