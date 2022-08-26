Диктатор путин своим указом раскрыл реальные потери российских оккупационных войск, которые необходимо компенсировать.

Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко.

"Можно ли планы путина об увеличении армии на 137 тысяч считать признанием реальных потерь российской армии? Да. И вот почему.

К началу марта мы, используя информацию из сети источников, как на временно оккупированных территориях, так и в Беларуси, стали публиковать свои отчёты о потерях российских оккупантов. Учитывались не только погибших, но и раненных.

Со временем приходящая информация уменьшалась, источников становилось меньше и на сегодняшний день публикации посвящённые потерям прекратились. В первую очередь именно по этой причине – потеря источников.

Последняя публикация была сделана 30 июля и тогда санитарные потери по нашим данным значились как 79,5 тыс человек. В свою очередь невозвратные санитарные потери составляли 42,5 тыс.

Суммарные потери РОВ по состоянию на 30.07.2022 были 122 тыс чел.

Отдельно замечу, что достоверность передаваемой нам информации для формирования общей картины и наших обобщённых данных неоднократно отмечалась благодаря сообщениям высокопоставленных представителей Пентагона.

Например, к апрелю, в тогда ещё регулярной сводке мы отмечали, что потери РОВ составляют 1/3 от их первоначального состава. А уже 6 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга отметил, что в Украине сконцентрировано 60% от той группировки российских войск, которая была задействована во вторжении, чем подтвердил наши данные о потерях РОВ.

Так это всё к чему? Если бы ведение подсчёта не прекратилось и сохранить средний показатель ежедневных санитарных потерь российских оккупантов, то мы сегодня с вами имели бы именно эти данные – от 135 до 140 тыс.

А потому, да, я полностью уверен, что этим, довольно нестандартным числом, 137 тыс, путин раскрыл реальные потери российских оккупационных войск, которые необходимо компенсировать", - пишет Коваленко.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.