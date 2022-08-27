Окупанти повідомили, що у Криму вони затримали чоловіка за те, що він начебто співав «гімн Азову».

Цей інцидент прокоментував активіст та волонтер Сергій Стерненко.

"На думку тупоголових, наша народна пісня «Ой у лузі червона калина» це і є «гімн Азову».

Ось так росіяни воюють проти пісень та українців, які на своїй землі підтримують свою ж країну.

У свою чергу закликаю українців у тимчасово окупованому Криму бути обережними та вживати усіх заходів для власної безпеки.

Нам з вами ще треба буде перемогу у Криму святкувати Ну і нашим ЗСУ потрібна інформація про дислокацію та переміщення військ загарбників, тому бережіть себе.

Не ризикуйте зайвий раз або хоча б вживайте заходів, щоб вас неможливо було вирахувати", - зауважив Стерненко.

Нагадаємо, ЗСУ тепер кожного дня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.

Також повідомлялось, що в ЄС сказали, як вигадали "покарати" росіян та білорусів.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилов закликав готуватися до затяжної війни.