Оккупанты сообщили, что в Крыму они задержали мужчину за то, что он пел якобы «гимн Азова».
Этот инцидент прокомментировал активист и волонтер Сергей Стерненко.
"По мнению тупоголовых, наша народная песня "Ой у лузі червона калина" это и есть "гимн Азова".
Вот так россияне воюют против песен и украинцев, которые на своей земле поддерживают свою страну.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Россияне накинулись на Лесю Никитюк, звезда резко ответила: "Не трогайте меня, уроды..."
Леся Никитюк проснулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре
Кума Дзидзьо Цибульская наконец-то решилась показать мужа, кадры: "Любимый..."
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
В свою очередь, призываю украинцев во временно оккупированном Крыму быть осторожными и принимать все меры для собственной безопасности.
Нам с вами еще предстоит победа в Крыму праздновать Ну и нашим ВСУ нужна информация о дислокации и перемещении войск захватчиков, поэтому берегите себя.
Не рискуйте лишний раз или хотя бы принимайте меры, чтобы вас невозможно было вычислить», – отметил Стерненко.
Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.
Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.