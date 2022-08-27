Оккупанты сообщили, что в Крыму они задержали мужчину за то, что он пел якобы «гимн Азова».

Этот инцидент прокомментировал активист и волонтер Сергей Стерненко.

"По мнению тупоголовых, наша народная песня "Ой у лузі червона калина" это и есть "гимн Азова".

Вот так россияне воюют против песен и украинцев, которые на своей земле поддерживают свою страну.

В свою очередь, призываю украинцев во временно оккупированном Крыму быть осторожными и принимать все меры для собственной безопасности.

Нам с вами еще предстоит победа в Крыму праздновать Ну и нашим ВСУ нужна информация о дислокации и перемещении войск захватчиков, поэтому берегите себя.

Не рискуйте лишний раз или хотя бы принимайте меры, чтобы вас невозможно было вычислить», – отметил Стерненко.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.