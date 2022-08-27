Цьогорічний опалювальний сезон може стати найскладнішим в історії незалежної України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. За словами глави уряду, найбільший ризик пов'язаний із бойовими діями та терористичними актами країни-агресора Росії проти критичної інфраструктури в різних регіонах України.

Шмигаль заявив, що в уряді передбачили 1 млрд. 409 млн. гривень коштів на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів. Насамперед йдеться про спеціальне обладнання, яке швидко розгортатиметься і обслуговуватиме всі необхідні проблемні ситуації. Глава Кабміну зазначає, що це дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- та водопостачання.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжує ремонт критичної інфраструктури. Наразі стан готовності до початку опалювального сезону – 75%. "Робимо все, щоб усі українці цієї зими були з теплом і світлом", – наголосив Шмигаль.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав документ, яким у країні вводиться мораторій на підвищення тарифів під час військового стану та півроку після його скасування. Це означає, що ціни на комуналку для населення не підніматимуть.

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