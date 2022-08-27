Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, прес-секретар Головного розвідувального управління (ГУР) України Вадим Скибіцький раніше заявив, що російська окупаційна влада вже завершила адміністративну підготовку до псевдореферендуму, створила виборчі штаби, склали списки виборців та сформували виборчі комісії.

При цьому, на думку американських експертів, малоймовірно, що окупанти зможуть провести референдуми до передбачуваного терміну 11 вересня через тертя всередині окупаційних адміністрацій і партизанські атаки.

Повідомляється, що Херсонська окупаційна адміністрація насилу знаходить людей на чолі адміністративних одиниць, які відповідають за підготовку до референдуму.

В ISW зазначили, що український опір та посилення партизанських атак перешкоджають підготовці до референдуму.

"Хоча російська влада гіпотетично може насильно анексувати українські території у довільну дату, навряд чи вони зроблять це без проведення постановочних референдумів. Усі індикатори, що спостерігаються, вказують на те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі, перш ніж проводити референдуми, щоб представити їх як ініціативи, що широко підтримуються, але стикається з постійними невдачами", — сказано у звіті.

Нагадаємо, ЗСУ тепер кожного дня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.

Також повідомлялось, що в ЄС сказали, як вигадали "покарати" росіян та білорусів.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилов закликав готуватися до затяжної війни.