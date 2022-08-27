Коли Україна вийде на свої міжнародно визнані кордони, тоді рф буде готова сісти за стіл переговорів і підписати мирний договір.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента з посиланням на інтерв'ю радника голови ОП Михайла Подоляка фінському виданню Helsingin Sanomat.

«План путіна простий. Він хоче відновити Радянський Союз у тій чи іншій формі. Україна тут – його головний ворог», – пояснив політик.

Радник керівника ОП зазначив, що і на початку повномасштабної війни, і зараз немає жодної можливості вести перемовини з росією, яка говорить мовою ультиматумів і висуває неприйнятні вимоги.

«Якщо дозволити росії виграти війну, то вона зможе диктувати свої умови Європі. Це веде до просування росії до Молдови, Грузії, Північного Казахстану або країн Балтії. Росія почне маніпулювати внутрішньою політикою Євросоюзу, провокуючи вкрай ліві та вкрай праві сили. У світі почнеться ланцюгова реакція, коли інші авторитарні держави зрозуміють, що вони можуть досягти своєї мети за допомогою агресивної війни», – наголосив Подоляк.

На його думку, війна між рф та Україною все таки закінчиться за столом переговорів, але лише після того, як росія зазнає значних тактичних втрат на фронті.

«Росія справді готова до миру лише в тому разі, якщо вона зазнала значних тактичних втрат. Тоді вона перестає висувати ультиматуми й змушена вислуховувати аргументи інших. Коли Україна дійде до меж, визначених у 1991 році, тоді росія буде готова сісти за стіл переговорів і підписати мирний договір», – переконаний Подоляк.

Нагадаємо, ЗСУ тепер кожного дня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.

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