Територія Білорусі несе для України серйозну небезпеку насамперед через авіа та ракетні удари.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Територія Білорусі несе нам загрозу і на сьогодні це насамперед загроза ракетних ударів як повітряного компоненту, так і наземного. На території Білорусі зараз розміщено один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", який і здійснює ракетні пуски, три дивізіони C-400, С-300. Ми бачили, коли зовсім нещодавно зенітними ракетами комплексу C-300 обстрілювалася Чернігівська область", - розповів Скібіцький.

Також на території Білорусі є бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести крилаті ракети повітряного базування. Як наголосив представник ГУР, "це реальна загроза, яка знаходиться на високому рівні".

За словами експерта, сухопутних сил на території Білорусі в достатній кількості немає, там є тільки окремі підрозділи сил спеціальних операцій. Крім того, за оцінками розвідки, зараз у Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовців російської федерації. Там також постійно розгорнуті два вузли зв'язку рф.

"Таким чином, загроза російського сухопутного вторгнення з території Білорусі на сьогодні знаходиться на низькому рівні, вона мінімальна. Буде зростати, якщо там розпочнеться розгортання потужного сухопутного компонента", — резюмував представник ГУР.

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