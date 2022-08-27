Завдяки влучним ударам ЗСУ на Херсонщині було знищено дві РСЗВ «Смерч», які російські війська готували для удару по Миколаєву.
Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.
«Вчора був дуже потужний день, було знищено дві одиниці РСЗВ «Смерч» – ці дві системи залпового вогню готувалися якраз для того, щоб наносити вогньовий удар по місту Миколаєву.
Вони знаходились біля міста Херсон, в селищі Текстильне і якраз виїхали на позиції і розгорталися для того, щоб нанести вогньовий удар Миколаєву. Вони були накриті нашою артилерією і абсолютно і повністю знищені, разом з екіпажем, який там знаходився», – розповів Хлань.
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Також він зазначив, що черговий удар ЗСУ по Антонівському мосту на Херсонщині зачепив і плавучий міст російських військ під цим мостом.
Нагадаємо, ЗСУ тепер кожного дня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.
Також повідомлялось, що в ЄС сказали, як вигадали "покарати" росіян та білорусів.
Крім того, Politeka.net писала, що Данилов закликав готуватися до затяжної війни.