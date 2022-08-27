Благодаря точным ударам ВСУ в Херсонской области были уничтожены два РСЗО «Смерч», которые российские войска готовили для удара по Николаеву.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

«Вчера был очень мощный день, были уничтожены две единицы РСЗО «Смерч» – эти две системы залпового огня готовились как раз для того, чтобы наносить огневый удар по городу Николаеву.

Они находились возле Херсона, в поселке Текстильное и как раз выехали на позиции и разворачивались для того, чтобы нанести огневый удар Николаеву. Они были накрыты нашей артиллерией и совершенно и полностью уничтожены, вместе с находившимся там экипажем», – рассказал Хлань.

Также он отметил, что очередной удар ВСУ по Антоновскому мосту на Херсонщине задел и плавучий мост российских войск под этим мостом.

Напомним, ВСУ теперь каждый день уничтожают базы, места скопления техники и живой силы, склады с боеприпасами россиян.

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