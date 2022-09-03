Вісім пасажирів туристичного автобуса загинули внаслідок ДТП поблизу єгипетського курорту Айн-Сохна. Ще 38 отримали поранення. При цьому кількість загиблих туристів може зрости, адже 14 постраждалих зазнали серйозних травм та перебувають у критичному стані.

Про це повідомляє видання "Аль-Ахрам" з посиланням на медслужби.

Повідомляється, що туристи прямували до аквапарку Ель-Галалу, щоб провести там день. За попередніми даними, водій наїхав на блок огорожі, після чого автобус перекинувся та фактично розвалився на частини.

Із восьми загиблих шестеро – жінки. Також померли чоловік та дитина. Громадянство туристів наразі невідоме.

دعوات للتبرع بالدم في مستشفى #السويس العام لضحايا حادث انقلاب حافلة رحلات على طريق #العين_السخنة والذي أسفر عن مصرع 8 وإصابة 40 بينهم 12 في حالة حرجة. #مصر #طريق_الجلالة pic.twitter.com/iPzrcXibPR — تغطية (@coveragetheard) September 2, 2022

Відзначимо, дорожньо-транспортні пригоди щорічно забирають тисячі життів у Єгипті. Країна має погану репутацію в галузі безпеки на транспорті.

Так, наприклад, у в липні в Єгипті сталася ще одна смертельна аварія з пасажирським автобусом. Тоді поблизу міста Мінья автобус влетів у вантажівку. Внаслідок цього загинули щонайменше 23 особи та 30 дістали поранення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Румунії перекинувся автобус із українцями.

Також повідомлялось про страшну ДТП з великою кількістю жертв к Туреччині.

Крім того Politeka.net писала про трагедію на трасі Київ-Чоп.