У комуні Гароафа повіту Вранча у сусідній Румунії перекинувся автобус, яким їхали українці. У салоні автобуса їхали 43 особи, переважно жінки та діти, вони поверталися додому в Україну. Про це повідомляє румунське видання Romania Posts English.

Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 23 особи, їх госпіталізували до медичних закладів. Серед постраждалих четверо дітей віком від 5 до 16 років. Зазначається, що на місці катастрофи працювало 13 машин швидкої допомоги.

Відомо, автобус прямував із Туреччини до України. Як пише місцеве агентство, причиною аварії стала помилка водія. На в'їзді до румунської комуни водій втратив керування, через що автобус перекинувся і злетів у кювет.

"23 особи були доставлені до лікарні для медичного огляду, але ніхто не перебуває у важкому стані. Одна людина отримала вивих плеча і була госпіталізована, а ще одна людина нібито мала політравму хребта. Решта пасажирів автобуса доставлено до Центру прийому біженців. Пізніше їх мали були відправити в Україну, і ми забезпечимо їхнє транспортування до кордону", — заявив румунський чиновник.

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