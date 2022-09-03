Восемь пассажиров туристического автобуса погибли в результате ДТП вблизи египетского курорта Айн-Сохна. Еще 38 получили ранения. При этом количество погибших туристов может возрасти, ведь 14 пострадавших получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает издание "Аль-Ахрам" со ссылкой на медслужбы.

Сообщается, что туристы направлялись в аквапарк Эль-Галала, чтобы провести там день. По предварительным данным, водитель наехал на блок ограждения, после чего автобус опрокинулся и фактически развалился на части.

Из восьми погибших шестеро – женщины. Также умерли мужчина и ребенок. Гражданство туристов пока неизвестно.

دعوات للتبرع بالدم في مستشفى #السويس العام لضحايا حادث انقلاب حافلة رحلات على طريق #العين_السخنة والذي أسفر عن مصرع 8 وإصابة 40 بينهم 12 في حالة حرجة. #مصر #طريق_الجلالة pic.twitter.com/iPzrcXibPR — تغطية (@coveragetheard) September 2, 2022

Отметим, дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят тысячи жизней в Египте. Страна имеет плохую репутацию в области безопасности на транспорте.

Так, например, в июле в Египте произошла еще одна смертельная авария с пассажирским автобусом. Тогда вблизи города Минья автобус влетел в грузовик. В результате погибли по меньшей мере 23 человека и 30 получили ранения.

Напомним, ранее стало известно, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами.

Также сообщалось о страшном ДТП с большим количеством жертв в Турции.

Кроме того, Politeka.net писала о трагедии на трассе Киев-Чоп.