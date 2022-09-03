Восемь пассажиров туристического автобуса погибли в результате ДТП вблизи египетского курорта Айн-Сохна. Еще 38 получили ранения. При этом количество погибших туристов может возрасти, ведь 14 пострадавших получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии.
Об этом сообщает издание "Аль-Ахрам" со ссылкой на медслужбы.
Сообщается, что туристы направлялись в аквапарк Эль-Галала, чтобы провести там день. По предварительным данным, водитель наехал на блок ограждения, после чего автобус опрокинулся и фактически развалился на части.
Из восьми погибших шестеро – женщины. Также умерли мужчина и ребенок. Гражданство туристов пока неизвестно.
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Отметим, дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят тысячи жизней в Египте. Страна имеет плохую репутацию в области безопасности на транспорте.
Так, например, в июле в Египте произошла еще одна смертельная авария с пассажирским автобусом. Тогда вблизи города Минья автобус влетел в грузовик. В результате погибли по меньшей мере 23 человека и 30 получили ранения.
Напомним, ранее стало известно, что в Румынии перевернулся автобус с украинцами.
Также сообщалось о страшном ДТП с большим количеством жертв в Турции.
Кроме того, Politeka.net писала о трагедии на трассе Киев-Чоп.