Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк іронічно прокоментував втечу окупаційних "правителів" із південного напрямку. Як зазначив радник, "окупанти починають розуміти контури майбутнього переговорного процесу - пошук адвокатів для захисту в судах".

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

"Ключові представники окупаційних адміністрацій півдня України та Криму терміново евакуювали свої родини до РФ. Супроводжує це масовий продаж нерухомості та іншого майна. Окупанти починають розуміти контури майбутнього "переговорного процесу" – пошук адвокатів для захисту в судах", - зазначив Подоляк.

Зазначимо, раніше стало відомо, що російські загарбники біжать із захопленого Мелітополя Запорізької області у бік окупованого Криму. Колони військової техніки окупантів уже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, щоб вивезти накрадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають машини цивільних.

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