Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк иронично прокомментировал побег оккупационных "правителей" с южного направления. Как отметил советник, "оккупанты начинают понимать контуры будущего "переговорного процесса" – поиск адвокатов для защиты в судах".

Об этом Подоляк написал в своем Twitter.

"Ключевые представители оккупационных администраций юга Украины и Крыма срочно эвакуировали свои семьи в РФ. Сопровождает это массовая продажа недвижимости и другого имущества. Оккупанты начинают понимать контуры будущего "переговорного процесса" – поиск адвокатов для защиты в судах", - отметил Подоляк.

Отметим, ранее стало известно, что российские захватчики бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма. Колонны военной техники оккупантов уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров. По его словам, чтобы вывезти наворованное из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют машины гражданских.

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