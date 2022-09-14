Росія відчуває нестачу озброєння. Тому російська федерація, зважаючи на все, все частіше закуповує зброю у держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран і Північна Корея. Про це йдеться у зведенні британської розвідки на сторінці Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

У розвідці зазначили, що ЗСУ вчора вперше прозвітували про збиття іранського БПЛА Shahed-136 у Куп'янському районі, які Росія закупила у Тегерана. Це свідчить про використання іноземних дронів вже безпосередньо на полі бою.

Shahed-136 - ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року.

У британській розвідці зазначають, що втрата "Shahed -136" поблизу лінії фронту говорить про те, що існує реальна можливість того, що росія намагається використати цю систему для завдання тактичних ударів, а не за стратегічними цілями в глибині української території.

Зазначається, що росія "напевно все частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її запаси виснажуються".

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