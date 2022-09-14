Як повідомило джерело агентству ТАСС , «причиною смерті став інсульт». Сунгоркіну було 68 років.

За даними російських ЗМІ, головний редактор «Комсомольської правди» брав участь в автопробігу в Приморському краї. Його шпиталізували, але врятувати не вдалося.

Володимир Сунгоркін майже все життя пропрацював у газеті «Комсомольська правда» (з перервою у 1981-1985 роках, коли він був кореспондентом «Радянської Росії»).

У квітні цього року проти Сунгоркіна ЄС запровадив санкції.

«Володимир Сунгоркін поширює та легітимізує агресивну антиукраїнську та антизахідну пропаганду путінського режиму під безпосереднім керівництвом Кремля в одному з найпопулярніших російських ЗМІ. Газету "Комсомольська правда" назвав і президент Володимир Путін своєю улюбленою газетою. Таким чином, Володимир Сунгоркін несе відповідальність за підтримку дій та політики, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України», - озвучувалися підстави для накладання санкцій.

Російський диктатор Володимир Путін називав «Комсомольську правду» улюбленою газетою, в у свою чергу, Сунгоркін стверджував, що російський президент йому подобається.

"А мені взагалі Путін подобається - вчорашній, позавчорашній, завтрашній", - говорив Сунгоркін у січні 2012 року в інтерв'ю телеканалу "Дощ".

Сунгоркін був нагороджений орденами «Знак Пошани» та «За заслуги перед Вітчизною» IV ступеня, відзначений Почесною грамотою президента Росії, а також був лауреатом премії Ленінського комсомолу. З 26 серпня 2013 був членом Ради з присудження премій Уряду Російської Федерації в галузі засобів масової інформації, а в 2018 році отримав звання Заслужений журналіст Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше також у Примор'ї загадково загинув топ-менеджер Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну росією прокотилася низка загадкових смертей серед топ-менеджерів російських компаній.

Також повідомлялося про таємничу загибель голови ради директорів нафтової компанії «Лукойл».