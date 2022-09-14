Багато країн у світі підтримали Україну після повномасштабного вторгнення Росії. При цьому секретар Ради національної безпеки і оборони підкреслив, що мова повинна йти не лише про військову чи фінансову підтримку, а й про захист фундаментальних цінностей.

Про це Данилов розповів в інтерв'ю польському виданню Wiadomosci.

"Виявляється, є країни, які не вважають Росію агресором чи терористом. Світ нарешті має зрозуміти, що Путін нічим не відрізняється від Гітлера. Гітлер був одержимий знищенням євреїв, а Путін хоче знищити українців. Звичайно, ми дуже вдячні за ту підтримку, яку отримуємо , але хотілося б, щоб усі розуміли, що це наша спільна справа. Тим часом багато керівників не розуміють, що таке війна", – зазначив Олексій Данилов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що зараз Україна платить життям своїх людей за свободу та безпеку усієї Європи. Водночас деякі політики протиставляють війну найвищим рахункам за газ.

Нагадаємо, Росіяни масово скасовують відправку нових підрозділів на війну: названо справжню причину.

Як повідомляла Politeka, "Врятувати не вдалося": раптово помер відомий російський пропагандист.

Також Politeka писала, що Іранські безпілотники вперше помітили в Україні: розвідка Британії з'ясувала, як рф їх використовує.