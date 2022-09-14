Многие страны в мире поддержали Украину после полномасштабного вторжения россии. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что речь должна идти не только о военной или финансовой поддержке, но и о защите фундаментальных ценностей.

Об этом Данилов рассказал в интервью польскому изданию Wiadomosci.

"Оказывается, есть страны, которые не считают Россию агрессором или террористом. Мир наконец должен понять, что Путин ничем не отличается от Гитлера. Гитлер был одержим уничтожением евреев, а Путин хочет уничтожить украинцев. Конечно, мы очень благодарны за ту поддержку, которую получаем, но хотелось бы, чтобы все понимали, что это наше общее дело. Между тем, многие руководители не понимают, что такое война", – отметил Алексей Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что сейчас Украина платит жизнью своих людей за свободу и безопасность всей Европы. В то же время некоторые политики противопоставляют войну высшим счетам за газ.

Напомним, Россияне массово отменяют отправку новых подразделений на войну: названа настоящая причина.

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