З початку повномасштабної війни в Україні понад 12,5 мільйонів людей стали біженцями та поїхали жити за кордон, рятуючись від обстрілів та бомбардувань. Проте останнім часом українці почали масово повертатися додому. Відомо, що близько 5 мільйонів людей приїхали назад в Україну після життя в Європі. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Понад 8 мільйонів українців з початку війни прибули до країн ЄС. Але є й хороші новини з обох сторін. Багато українців уже повернулися. Близько 5 мільйонів вже повернулися в Україну. Звичайно, ми хочемо дати українським друзям, які потребують допомоги, якнайбільше Але ми також знаємо, що вони знову хочуть повернутися додому, відбудувати Україну і перетворити її на успішну державу", - заявила глава Єврокомісії.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський сказав, що більшість біженців, які зараз перебувають за кордоном, також хочуть приїхати в Україну, і їм не потрібна додаткова мотивація, щоб повернутися, а лише гарантії безпеки.

Для цього, за словами президента, насамперед потрібно вирішити питання нестачі коштів ППО, а також реконструювати освітню інфраструктуру, щоб українські діти, коли повернуться додому, змогли ходити до школи, дитячих садків, вишів та здобувати освіту.

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