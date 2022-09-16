С начала полномасштабной войны в Украине более 12, 5 миллионов человек стали беженцами и уехали жить за границу, спасаясь от обстрелов и бомбежек. Однако, в последнее время украинцы начали массово возвращаться домой. Так, известно, что около 5 миллионов людей приехали назад в Украину после жизни в Европе. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Более 8 миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны ЕС. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около 5 миллионов уже вернулись в Украину. Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в успешное государство", – заявила глава Еврокомиссии.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сказал, что большинство беженцев, которые сейчас находятся за границей, также хотят приехать в Украину, и им не нужна дополнительная мотивация, чтобы вернуться, а только гарантии безопасности.

Для этого, по словам президента, прежде всего нужно решить вопрос нехватки средств ПВО, а также реконструировать образовательную инфраструктуру, чтобы украинские дети, когда вернутся домой, смогли ходить в школу, детские сады, вузы и получать образование.

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