Операція в Харківській області показала всьому світу, що ми можемо перемагати і переможемо, у тому числі це стало зрозумілим у Москві.

Про це, як пише Politeka.net, заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Арестович зазначив, що літо стало украй важким для збройних сил України, особливо його перша половина.

«Росія хотіла нас зламати. Армія рф пресом тиснула на всій лінії фронту, вистрілявши мільйони тонн боєприпасів. Завдяки упертості та героїзму наших солдатів ми вистояли», - підкреслив Арестович, додавши, що завдання стояло оборонятися і довести супротивника до стану нездатності до наступу.

І такий момент настав.

«За чотири дні ми звільнили нашу територію більше, ніж путінська армія змогла захопити за чотири місяці. Без довгого перепочинку вони не зможуть захопити більше жодного міста навіть середньої величини в Україні. А перепочинку ми не дамо», - запевнив представник ОП.

Арестович пророкує, що ще 2-3 таких поразки російської армії, і перепочинок окупантам вже буде не потрібний.

«Наш наступ триває і дуже важливо завдати нищівної поразки російської армії до зими, щоб повністю розвіяти їхні надії на цю кампанію», - наголосив Арестович.

Додамо, тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що на сьогоднішній день деокуповано майже всю Харківську область.

«Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Російська армія перебувала у Харківській області понад п'ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися щось зробити для людей, а тільки знищували, забирали, вивозили. Залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду», - наголосив Зеленський.

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