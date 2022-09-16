В центрі окупованого Луганська в будівлі генеральної прокуратури так званої “лнр” прогримів вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, что в результаті ЧП «генпрокурор» отримав важкі поранення. Нібито чоловіку відірвало руку.

Згодом пропагандистський телеграм-канал 112 повідомив, що «генеральний прокурор» «лнр» Сергій Горенко загинув. Також цю інформацію підтвердили «Інтерфаксу» в «екстренних службах міста».

Також поранено його заступницю Катерину Стегленко. За іншими даними, жінка загинула.

Повідомляється, що епіцентр вибуху знаходився прямо у кабінеті "генпрокурора". Тобто це не був удар ззовні, а хтось приніс вибухівку прямо у будівлю.

На опублікованих з місця кадрах видно, що з кабінету валить дим, шибки вилетіли.

У свою чергу відомий військовий журналіст Андрій Цаплієнко пише:

«Сергій Горенко зрадник. З високою долею ймовірності, ще до 2014 був агентом російських спецслужб. Більше 20 років пропрацював в правоохоронній системі України. В 2013—2014 роках — начальник відділу розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. На Донбасі це традиційно було дуже «хлібне місце». За кілька днів до повномасштабного вторгнення стріляв демонстративно, на камеру, з гаубиці по Станиці Луганській, яка тоді була під контролем України».

Нагадаємо, раніше про вибухи повідомлялося вв окупованому Херсоні.

Також повідомлялося про мешканку Маріуполя, яка вимагає "квартиру, машину", але їй "все одно", яка у місті влада.

Тим часом ЗСУ продовжують наступ - чому важливо нанести росії нищівну поразку до зими.