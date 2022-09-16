Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як відбуватиметься деокупація півдня України. При цьому він уточнив, що це стосуватиметься і Херсона, і Криму. Українське військове командування працює над відповідною спецоперацією.

Про це радник голови ОП заявив у коментарі для "24 канали".

Подоляк вважає, що росіяни тікатимуть із окупованого Херсона і не захищатимуть місто, оскільки без потужної артилерії окупанти нічого не можуть зробити.

"Вони вміють сидіти, поки вони мають ще певну кількість артилерії, і вони можуть на певній відстані тримати наших хлопців", - пояснив Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що українцям не варто звертати увагу на систему оборони російських окупантів, оскільки цим грамотно займається Генштаб та командування на півдні України. Подоляк додав, що на півдні триває спецоперація зі звільнення Херсонщини.

"Херсона буде звільнено. Так само буде звільнено і Арабатську стрілку, і ми зайдемо до Криму. Як казав Лукашенко, покажемо 4 напрями звільнення Криму", – підкреслив він.

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