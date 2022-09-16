Угруповання окупаційних військ на лівому березі Дніпра вже відчуває величезний дефіцит боєприпасів, палива та продовольства. Україна, напевно, зможе звільнити Херсон уже у жовтні цього року. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"Десь у жовтні місяці ми повинні бути дуже близько до лівого берега Дніпра. Тому що вже зараз це угруповання на лівому березі зазнає величезного дефіциту боєприпасів, палива та продовольства. Понтони вони там не змогли налагодити, ми їх топимо постійно. Баржі, які вони намагаються вантажити технікою. Але ж це не Антонівський міст, де чотири смуги та КАМАЗи цілодобово везли все, що потрібно. Вони тепер вертольотами возять. Це найдорожчий вид транспорту та малотоннажний", - сказав експерт.

Жданов також додав, що на його думку, жовтень стане ключовим місяцем звільнення правобережної України на півдні нашої країни.

Раніше повідомлялося, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як відбуватиметься деокупація півдня України. При цьому він уточнив, що це стосуватиметься і Херсона, і Криму. Українське військове командування працює над відповідною спецоперацією. Подоляк вважає, що росіяни тікатимуть із окупованого Херсона і не захищатимуть місто, оскільки без потужної артилерії окупанти нічого не можуть зробити.

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