Военный эксперт рассказал, когда ВСУ смогут освободить Херсон и что этому будет способствовать.

Группировка оккупационных войск на левом берегу Днепра уже испытывает огромный дефицит боеприпасов, топлива и продовольствия. Украина, вероятно, сможет освободить Херсон уже в октябре этого года. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Где-то в октябре месяце мы должны быть очень близко к левому берегу Днепра. Потому что уже сейчас эта группировка на левом берегу испытывает огромный дефицит боеприпасов, топлива и продовольствия. Понтоны они там не смогли наладить, мы их топим постоянно. Баржи, которые они пытаются грузить техникой. Но ведь это не Антоновский мост, где четыре полосы и КАМАЗы круглосуточно везли все, что нужно. Они теперь вертолетами возят. Это самый дорогой вид транспорта и малотоннажный", — сказал эксперт.

Жданов также добавил, что, по его мнению, октябрь станет ключевым месяцем освобождения правобережной Украины на юге нашей страны.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как будет происходить деоккупация юга Украины. При этом он уточнил, что это будет касаться и Херсона, и Крыма. Украинское военное командование работает над соответствующей спецоперацией. Подоляк считает, что россияне будут убегать из оккупированного Херсона и не будут защищать город, поскольку без мощной артиллерии оккупанты ничего не могут сделать.

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