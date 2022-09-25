Як виявилось, майже десяток країн причетні до постановки під назвою "референдуми" на окупованих територіях Росії.

Представники восьми країн взяли участь у фейкових "референдумах", які влаштувала росія на окупованих українських теренах. Серед цих країн – Білорусь, Сирія, Єгипет, Бразилія, Венесуела, Уругвай, Того та Південно-Африканська Республіка, які фактично були співучасниками фейкових референдумів та порушили закони України. Представники цих країн взялися виконувати роль "іноземних спостерігачів", щоб спробувати легітимізувати злочинні дії Кремля.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що правоохоронним органам та іншим заінтересованим відомствам вже відомі імена цих осіб.

"По суті, вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави України. Крім поіменного списку всіх учасників цього злочину, у розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдо дільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв", – сказано у заяві.

У Мінреінтеграції нагадали, що референдуми на тимчасово окупованих територіях є абсолютно незаконними як за законами України, так і за міжнародно-правовими документами. Так само незаконні в'їзд, перебування та провадження якоїсь діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.

"Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Ухилитися від відповідальності не вдасться!" – попередили у міністерстві.

Нагадаємо, Лавров дико осоромився виступом в ООН про українські території: "Захід закотив істерику...".

Як повідомляла Politeka, Загибель наздогнала екс-нардепа, який зрадив Україну: готель із пропагандистами підірвали в центрі Херсона.

Також Politeka писала, що Мобілізація в Україні, в ОП попередили, що можуть призвати 5,5 млн людей: "У нас резервна...".